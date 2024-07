Mit dem Unimog um die Welt: Bei einer Panne helfen Wurstsemmeln

Im Nachhinein betrachtet, war das schon ein Risiko, wie Daniel erzählt. „Wir hatten Null Erfahrung im Campen, waren so 0815-Touristen, die zwei bis vier Wochen in einen Touristenort geflogen sind oder einen Städtetrip gemacht haben.“

Autark

Durch Solarpanele und einen 250-Liter-Wasser- und 400 Liter Dieseltank sind sie autark. „Wir haben genug Strom, genug Wasser, sitzen irgendwo mit den Kamelen oder mit den Einheimischen oder ganz allein“, erklärt Marlene ihren Alltag. Das spannendste Erlebnis? „Stell dich irgendwo in einem fremden Land in einem abgelegenen Dorf auf einen Platz, zum Beispiel einen Sportplatz, und schau was passiert“, sagt Daniel.

Vor allem in Indien, wo sie vom Norden in den Süden gefahren sind, gibt es viele Orte, die von Touristen noch nicht entdeckt wurden. „Es gibt eine Dynamik in so einem Dorf, als erste Weiße. Da wirst du von Kindern an der Hand genommen, dir wird die Schule gezeigt, du lernst Mama, Papa, die ganze Familie kennen. Da gibt es dann Feierlichkeiten und Zeremonien. Vor drei Tagen kommst du nicht mehr weg“, sagt die Schweizerin.

Interesse an anderen Kulturen

Aber wie funktioniert das mit der Kommunikation? Mit Hand und Fuß ist die Antwort und: „Lachen, Liebe geben, Liebe nehmen, das ist ein großer Austausch, das funktioniert sehr gut“, erzählt Marlene. „Wenn jeder sich für andere Kulturen interessieren würde, sich eindenken, einleben könnte, hätten wir wahrscheinlich die Kriege nicht“, ergänzt Daniel.

Sie erzählen, dass sie so viele besondere Begegnungen hatten in Ländern, in denen nun Krieg herrscht (Ukraine und Israel) oder es zu kriegerischen Handlungen kommt (Pakistan und Iran). Bei einer Familie in der Ukraine durften sie sich etwa im Garten bedienen oder in ihrer Küche kochen. Jetzt wohnt diese bei der Familie von Daniel in der Schweiz.

So manches Mal wurde ihnen schon „aus der Patsche“ geholfen. Bei Autopannen etwa, die bringen sie mittlerweile nicht mehr aus der Ruhe. „Wenn du eine Panne hast, setz dich hin, iss eine Wurstsemmel, trink was, schnauf, atme, komm zur Ruhe und überlege. Vielleicht ist bis dahin die Hilfe schon da“, sagt Marlene. Wenn nicht, nochmals atmen, und dann erst loslegen.

In der Hektik könne man noch mehr kaputt machen oder es könne gefährlich werden.