Ex-Kickboxer verteidigt Ustascha-Gedenken: "Ich bin ein Patriot"

Als „größtes Faschistentreffen Europas“ bezeichnet das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) die kroatische Gedenkfeier in Bleiburg, die am kommenden Samstag wieder stattfindet. Im Organisationskomitee sitzt auch Miroslav Piplica. Ehemaliger Profi-Kickbox-Weltmeister, Vorstand der kroatischen Regierungspartei HDZ in Österreich und Präsident der Vereinigung für Veteranen aus dem Kroatien-Krieg im Ausland. Er betreibt ein Lokal in Wien. Seit 1990 lebt er hier.

KURIER: Herr Piplica, die Kritik am Bleiburg-Treffen nimmt zu, nachdem es zu sichtbaren Zwischenfällen gekommen ist.

Miroslav Piplica: Im Vorjahr haben einzelne Junge gestört, die provozieren wollten. Aber manche kroatische Journalisten schleusen solche Personen ein. Den Jungen wird eine Fahne in die Hand gedrückt und sie kommen in die Zeitung. Probleme hat es hauptsächlich außerhalb des Areals gegeben.