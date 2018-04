Kaiser an Bundesregierung: Verbotsgesetz ausbauen

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat einen Appell an die Bundesregierung gerichtet, das Verbotsgesetz zu erweitern. Anlass ist das kroatische Gedenktreffen in Bleiburg für ermordete Ustascha-Soldaten. Dort wurde in der Vergangenheit auch mit paramilitärischen Uniformen, faschistischen Souvenirs, Kriegsliedern und dem Hitlergruß der Ustascha-Soldaten gedacht, die an der Seite der Nazis gekämpft hatten.

Bei dem traditionellen Treffen, das dieses Jahr am 12. Mai stattfindet, werden wohl wieder faschistische Symbole gezeigt werden, die in Kroatien nicht erlaubt, aber vom österreichischen Verbotsgesetz nicht umfasst sind.