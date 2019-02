Minus 18 Grad in Osttirol - weiterhin große Lawinengefahr

Frostige Temperaturen herrschten Dienstagfrüh im Osttiroler Defereggental: Die Messstation in St. Jakob zeigte - 18,2 Grad Celsius an. In Radstadt ( Salzburg) fiel das Thermometer auf -16,2 Grad, auch Mariapfarr war mit -15,0 Grad ein Kältepol am Morgen.

Nach den heftigen Schneefällen am vergangenen Wochenende bleibt die Lawinengefahr in Teilen Österreichs groß. Betroffen sind vor allem der Westen Kärntens, Osttirol sowie an Südtirol angrenzende Gebiete Nordtirols. In Salzburg, Vorarlberg und dem Rest Nordtirols wurde die Lawinengefahr am Montag mit "3" ("erheblich") eingestuft.