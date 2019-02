Auf das Chaos am Brenner folgen Schuldzuweisungen

Wer hat das Schneechaos auf der Brennerautobahn am Wochenende verursacht? Glaubt man offiziellen Stellen, war schlechtes Wetter nicht alleine die Ursache, dass von Samstag auf Sonntag 600 Urlauber in Notquartieren nächtigen mussten und der Verkehr stundenlang still stand. Für Tirols Landeshauptmann Günther Platter finden sich die Verursacher südlich des Brenners.

„Offensichtlich ist es auf italienischer Seite nicht gelungen, rechtzeitig für eine ausreichende Räumung der Fahrbahn in Richtung Norden zu sorgen. Die Konsequenz war, dass auch die Autobahn in Richtung Süden gesperrt wurde, um die hängen gebliebenen Lkw zu bergen und abzuleiten“, erklärte er.

Tirol habe nach Rücksprache mit Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher das ursprünglich verhängte Lkw-Fahrverbot für Samstag ausgesetzt, um die Situation zu entschärfen. „Anscheinend mangelt es hier an der internen Kommunikation in Italien“, sagte Platter.