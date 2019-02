Nach Schneechaos nächtigten 600 Urlauber in Notquartieren

„Im Bezirk Innsbruck-Land haben unsere Leute schon am Nachmittag erkannt, dass es eng wird und in Stainach und Schönberg Notquartiere aufgebaut“, berichtete Wolfgang Egger vom Roten Kreuz Innsbruck. „So richtig zugespitzt hat es sich gegen 22 Uhr, als die Sperre immer noch nicht aufgegangen ist“. Weitere Notquartiere, in denen den Gestrandeten Essen und Feldbetten zur Verfügung standen, wurden eingerichtet. Am ÖAMTC-Stützpunkt Zenshof und in der Olympiaworld in Innsbruck nächtigten weitere 450 Personen, darunter viele Jugendliche. Vor allem Buschauffeure waren unter Druck gekommen, weil sie ihre gesetzlichen Ruhezeiten einhalten mussten.

Kurz vor Mitternacht wurde die Brennerstrecke in Südtirol wieder geöffnet. Ab den Morgenstunden setzte sich der Tross wieder in Bewegung. Dennoch, an ein rasches Weiterkommen war in weiten Teilen Tirols nicht zu denken. Pässe blieben gesperrt, die Zillertalstraße war durch eine Lawine blockiert, Schnee und Glätte führten auf Fernpassstraße zu massiven Verzögerungen.