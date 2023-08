Minus 15 Prozent: Weniger Führerscheine im Vorjahr ausgestellt

Die Zahl der erworbenen Moped-Führerscheine (AM) nahm im Vergleich zum Jahr 2021 um fünf Prozent ab und war mit 27.876 so niedrig wie noch nie seit der Einführung dieser Lenkberechtigungsklasse im Jahr 2013. 2022 erwarben aber 31 Prozent aller 15-Jährigen die AM-Klasse, wobei der Anteil in der Steiermark mit 43 Prozent am höchsten und in Wien mit zwei Prozent am niedrigsten war.