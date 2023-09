Ministerium muss erneut über Rückholung von Maria G. aus Syrien entscheiden

Im Fall der ehemaligen IS-Anhängerin Maria G. aus Salzburg, die mit ihren zwei Kindern in einem kurdischen Gefangenenlager in Nordsyrien festsitzt, muss das Außenministerium jetzt noch einmal über eine Rückholung entscheiden. Das habe das Bundesverwaltungsgesetz entschieden, heißt es in einem Bericht des Ö1-Morgenjournals.

Bisher habe das Ministerium die Rückholanträge der Familie immer in formlosen rechtsgültigen Schreiben abgelehnt, aber damit seine Entscheidungspflicht verletzt, hieß es. Nun muss ein Bescheid erlassen werden, gegen den die Familie sich dann beschweren kann. Das hat sie auch vor. Sollte der Bescheid dann wieder negativ ausfallen, kündigt die Anwältin rechtliche Schritte an.