Minderjährig, unbegleitet, Flüchtling: Er hatte Hunger - in Österreich

Heute arbeitet der 23-Jährige fix angestellt und mit einem Daumen-hoch seines Chefs bei einem Buchgroßhändler in Wiener Neudorf. Er kann seine kleine Wohnung am Wiener Yppenplatz aus seinem Einkommen bezahlen, er ist als guter Tennisspieler auch in einem Verein der Sportunion gerne gesehen.

Eine Bilderbuchkarriere in puncto Integration? Ja, aber mit Schönheitsfehlern.

Lotfullah Yusufi erzählt bei sich zu Hause, über den Dächern Ottakrings, die Geschichte seiner Kindheit. Er hat sie für sich aufgeschrieben. „Einem Erwachsenen erzählt hab’ ich sie noch nie.“

Das Leben in Österreich beginnt für den gebürtigen Afghanen wenig erfreulich: „Im Juli 2015 wurde ich im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen aufgenommen. Ich war damals 15, ich war vom ersten Tag an immer auf mich alleine gestellt.“

Obwohl minderjährig und unbegleitet, konnte er sich in den kommenden drei Jahren kein einziges Mal bei einem Erwachsenen aussprechen, geschweige denn ausweinen. Die Behörden ließen ihn eines: „Warten.“

Auch heute lässt man den inzwischen anerkannten Flüchtling warten: „Derzeit warte ich darauf, dass man mich einen Antrag auf Staatsbürgerschaft stellen lässt.“ Er lächelt, er weiß: Ein Luxusproblem im Vergleich zu den Anfangsjahren.

Ohne Hilfe einer Familie schaffte Lotfullah Yusufi in der VHS in Wien 15 den Pflichtabschluss, danach die ersten eineinhalb Jahre in der HTL Mödling. Dann musste er abbrechen, nicht aufgrund von Faulheit: „Ich habe mir das damals nicht sagen getraut, aber ich hatte als Kind Hunger.“

Von seiner Unterkunft in der Nähe von Mariazell fuhr er täglich mit dem ersten Zug in der Früh los, um gegen 8 Uhr in der Schule in Mödling zu sein. Zurück kam er erst gegen 20 Uhr. „Daher musste ich das Frühstück und das Mittagessen im Quartier auslassen. Und mit den 40 Euro, die ich jeden Monat bekommen habe, konnte ich mir nicht viel kaufen.“