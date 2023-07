Schlepper setzte Flüchtlinge auf A1 im Bezirk Melk aus

Mindestens 24 Flüchtlinge sind Sonntagvormittag auf der Westautobahn (A1) bei Bergland (Bezirk Melk) von einem mutmaßlichen Schlepper ausgesetzt worden. Die Personen versuchten vor der Polizei zu flüchten, Asylanträge stellten sie nicht. Zielland sei offenbar Italien gewesen, bestätigte die Exekutive am Montag einen ORF-Bericht. Der Lenker wurde in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) angehalten und festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Die Flüchtlinge waren in einem Lkw mit Sattelaufleger unterwegs. Gegen 11.15 Uhr seien sie aufgefordert worden auszusteigen, hieß es. Zeugen verständigten die Einsatzkräfte.

