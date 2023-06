Millionenschwere Drogengeschäfte: FBI flog Dealer aus Wien aus

Lebenslange Haftstrafe droht

Nachdem der Mann sich bis Juni in der Justizanstalt Josefstadt in Auslieferungshaft befand, wurde der Beschuldigte am 23. Juni an die US-Behörden übergeben.

In Amerika wird er sich aufgrund des Verdachts der „Verschwörung zum Vertrieb und Besitz von 50 Gramm oder mehr Methamphetamin mit der Absicht dieses zu vertreiben“, verantworten müssen.