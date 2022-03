Millionengrab Multiversum: Ein Schuldspruch, neun Freisprüche

2011 wurde eröffnet. Übrig blieb ein finanzieller Scherbenhaufen. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen sollen Millionen an Förderungen erschlichen worden sein.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Euphorisch

Die Euphorie nach Schlagers Weltmeistertitel war enorm. Und auch der politische Wille war da – es sollte etwas Großes entstehen. Der damalige SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer stand genauso hinter dem Projekt wie der damalige SPÖ-Sportminister Norbert Darabos. Daher hätten die Beamten auch im "vorauseilenden Gehorsam" Förderungen zugesagt, für die die Voraussetzungen fehlten. "Man wollte das Projekt größer darstellen, als es eigentlich war", warf die Staatsanwaltschaft unter anderem der Gemeinde Schwechat vor. Ex-Bürgermeister Fazekas wies alle Schuld von sich.

Millionen flossen in das Projekt. Und das, obwohl mit völlig unrealistischen Zahlen geplant wurde, Beschlüsse fehlten. So ging man etwa von 70 Prozent Auslastung der Mehrzweckhalle aus. Genutzt wurde sie tatsächlich 15 bis 25 Tage im Jahr. Die Gemeinde Schwechat konnte nicht, wie erforderlich, einen Teil der Investitionen selbst finanzieren. Und so wurde ein Leasingmodell erfunden, das die Gemeinde monatlich 150.000 Euro kostete. Zum Vergleich: Das Jahresbudget der Gemeinde beläuft sich auf 80 Millionen. "Die Rechnung konnte nicht aufgehen", sagte die Staatsanwältin.