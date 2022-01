Millionengrab Multiversum: Ex-Minister Darabos im Zeugenstand

2011 wurde das Multiversum inklusive der Werner-Schlager-Akademie in Schwechat (NÖ) eröffnet. Doch das Projekt lief alles andere als ideal. Es war ein finanzielles Desaster. Und deshalb müssen sich 18 Jahre später zwölf Angeklagte, darunter auch Weltmeister Schlager, im Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen schweren Betrugs und Untreue verantworten. Am Freitag war Nobert Darabos als Zeuge in dem Mammut-Verfahren geladen. Ursprünglich wurde auch gegen ihn ermittelt.

Unter den Angeklagten sind mehrere (teils hochrangige) Beamte. Sie schilderten, dass sie durchaus Druck von oben verspürt hätten, das Projekt als förderwürdig einzustufen.

„Ja“, betont Darabos. „Ich war dafür, dass das Projekt gefördert wird. Aber es hat von meiner Seite keine Weisung gegeben.“