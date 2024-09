Millionen Schaden: Betriebe kämpfen nach Hochwasser ums Überleben

Beim Fleischbetrieb AstroKalb in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) setzt man seit Tagen alles daran, dass man bald wieder so normal wie möglich arbeiten kann. „Wir wollen nächste Woche die Maschinen aufstellen und übernächste Woche wieder arbeiten“, sagt der Geschäftsführer Thomas Maurovich. Man sei von den Wassermassen am vergangenen Sonntag vollkommen überrascht worden. Es habe keine behördliche Warnung gegeben.