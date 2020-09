Migration: So wenige Aufgriffe wie seit 2010 nicht mehr

Die Migration ist auf einem fast schon historischen Tiefstand: Nur noch 19.274 illegal eingereiste Personen wurden im Vorjahr (also noch vor Corona) in Österreich aufgegriffen. Einen niedrigeren Wert gab es zuletzt im Jahr 2010, den höchsten naturgemäß im Jahr 2015 am Höhepunkt der Flüchtlingswelle mit knapp 95.000. Allein zum Jahr davor gibt es einen Rückgang von 9 Prozent.

Interessant ist auch ein Blick auf die Herkunft der Migranten: Die höchste Zahl erreichen Afghanen (2103), dahinter folgen aber bereits Serben (1406), Nigerianer (1204) und Slowaken (1057). Diese Zahlen stammen aus dem druckfrischen Schlepperbericht des Innenministeriums.