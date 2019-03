Postenkarussell im Innenministerium: Kardeis wechselt in die USA

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun ist es fix: Michaela Kardeis, Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit, geht in die USA und übernimmt den neu geschaffenen Posten einer Verbindungsbeamtin. Gestern konnte sie sich im Hearing gegen die 13 anderen Kandidaten durchsetzen, berichtet das Ö1-Morgenjournal. Die Expertenkommission im Innenministerium entschied sich einstimmig für Kardeis. Bereits am ersten April wird sie mit der Ausbildung für die neue Aufgabe beginnen, ihr Umzug nach Washington ist noch für dieses Jahr geplant, der Eintritt in den neuen Job soll im Herbst erfolgen.

BVT-Ausschuss mitentscheidend

Recherchen des KURIER und der Salzburger Nachrichten ergaben bereits im Juni des Vorjahrens, dass die oberste Polizistin und USA-Freundin kurz vor dem Absprung in die USA steht. Die Prüfung des Postens dauerte aber ungewöhnlich lange, fast eineinhalb Jahre. Insider meinten, dass die Entscheidung aufgeschoben wurde um das Ergebnis des BVT-Ausschusses abzuwarten.