Goldgrubers Machtübernahme im Innenministerium

Laut Ministeriumssprecher Pölzl gilt diese Personalie rückwirkend per 1. Juni, die offizielle Übergabe der Ernennung folgt aber erst. Pölzl selbst wiederum ist erst am Montag zum Ministeriumssprecher ernannt worden. Der 29-jährige Steirer begann seine Karriere ebenfalls in der Wiener Polizei und war am Aufbau des Polizei-TV beteiligt. Zwischenzeitlich saß er im Kabinett von Innenminister Herbert Kickl.

Im Zuge der Fluchtbewegung aus dem Ministerium bei der FP-Machtübernahme sind weitere Spitzenposten zu besetzen. Dominik Fasching wird stellvertretender BVT-Direktor, Personalchef soll Albert Koblizek werden.