Messerangriffe nehmen zu: Liberales Waffengesetz als Problem

Eine Internetseite für Messerfans bringt es ziemlich genau auf den Punkt: „Man kann das österreichische Waffengesetz hinsichtlich Messern mit drei Worten erklären: Nichts ist verboten.“

Tatsächlich gilt in der Alpenrepublik eines der liberalsten Waffenrechte bezüglich Hieb- und Stichwaffen. Jeder, der über 18 Jahre alt ist und gegen den kein explizites Waffenverbot besteht (also rund sechs Millionen Menschen), darf ein Springmesser einstecken, einen Dolch am Bein festgebunden haben und dazu noch ein Schwert am Gürtel mitführen.

Verboten sind eigentlich nur versteckte Stichwaffen – also wenn ein Messer wie ein ganz anderer Gegenstand aussieht (beispielsweise ein Gehstock, Handy oder Feuerzeug) – darin dann aber tatsächlich eine getarnte Stichwaffe zu finden ist.