Messebranche: „Ende Juli ist die Stimmung gekippt“

Für die Veranstaltungsbranche sind die Schnelltests ein Hoffnungsschimmer. Ist das für Reed ein Thema?

Da geht es sehr stark um finanzielle Fragen. Eine Messe wie die Gast in Salzburg hat 47.000 Besucher. Ein Schnelltest kostet 10 bis 90 Euro. Nimmt man da einen Mittelwert, dann haben wir Kosten von etwa 1,8 Millionen Euro. Dazu kommt noch die Logistik. Das ist finanziell nicht darstellbar. Es wäre ein Lösungsansatz, ohne finanzielle Unterstützung der Politik wird es aber nicht gehen.

Sie haben im Juli einen Personalabbau und die Ausgliederung kleinerer Messen angekündigt. Reichen diese Maßnahmen angesichts der verschärften Lage aus?

Wir waren im ersten Schritt reaktiv. Wir treten jetzt in eine Phase ein, wo wir das Unternehmen so aufstellen müssen, dass wir auch einen längeren Zeitraum übertauchen können. Von daher schließe ich weitere Maßnahmen nicht aus. Ich bin seit Kurzem auch für Deutschland zuständig. Wir werden uns überlegen müssen, wie können wir in der Zusammenführung der beiden Organisationen das Beste aus beiden Welten kombinieren.