24.000 Jobs in Clubszene auf der Kippe

„Kein Club hatte Betrieb seit Corona, außer illegal“, sagt Martina Brunner von der Vienna Club Commission, der Interessensvertretung der Clubbetreiber und Kulturveranstalter. Und das wirkt sich verheerend auf die Branche aus: 24.000 Jobs und rund eine Milliarde Euro an Wertschöpfung pro Jahr hängen laut einer Studie der Wirtschaftskammer am Wiener Nachtleben.

Beides steht nun auf der Kippe – wie das Beispiel des Clubs Sass zeigt: „Wir haben seit März alle Mitarbeiter gekündigt“, sagt Geschäftsführer Gregor Imhof.

Gefährdet ist damit auch all das, was das die Szene ausmacht. Was das genau ist, das hat die Club Commission nun in einem Bericht veranschaulicht. Dafür wurden in der Zeit von Februar bis Mai sämtliche Wiener Bezirksvorsteher zur lokalen Club- und Eventszene befragt. Dem KURIER legt das Ergebnis exklusiv vor.