"Mental Health"-Volksbegehren kommt in den Nationalrat

Damit muss das Thema im Nationalrat behandelt werden.

„An den Schulen ist psychische Gesundheit viel zu wenig Thema“, sagt Carina Reithmaier, Bundesobfrau der Schülerunion. Jeder zweite Jugendliche sei depressiv, sagt sie – die Zahl stamme aus einer Studie zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen der Donau Universität Krems.

Die Pandemie mit Social Distancing und Distance Learning habe diese Situation noch weiter verschlechtert. „Das Thema ist in jedem Klassenraum“, sagt Reithmaier. Nur behandelt werde es nicht. Mit dem Volksbegehren will die Schülerunion mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen.

Sie fordert Prävention und Früherkennung, mehr Unterstützungspersonal an den Schulen (etwa Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter), dass Lehrkräfte sensibilisiert werden und das Thema mentale Gesundheit in den Lehrplan aufgenommen wird.

Außerdem sei ein Schwerpunkt auf Suizid- und Mobbingprävention zu setzen. Wichtig: All diese Forderungen müssten flächendeckend umgesetzt werden, nicht nur in einzelnen Schulen, in denen sich engagierte Lehrkräfte dankenswerterweise mit dem Thema auseinandersetzen.