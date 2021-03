Mehrparteienhaus in Vorarlberg in Brand geraten

Ein Mehrparteienhaus in Höchst in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) ist in der Nacht auf Sonntag in Brand geraten. Wie die Polizei berichtete, dürfte das Feuer ersten Erkenntnissen zu Folge von einem Balkon ausgegangen und sich dann offenbar über die Holzfassade bis auf den Dachstuhl ausgebreitet haben. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte waren gegen 1.00 Uhr alarmiert worden. Rund zweieinhalb Stunden später konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst noch nicht bekannt. Das Gebäude war vorerst nicht bewohnbar, die Bewohner der sechs Wohneinheiten wurden anderwärtig untergebracht, hieß es. Im Einsatz waren drei Polizeistreifen, die Freiwilligen Feuerwehren Höchst und Hard mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 40 Mitglieder sowie die Rettung mit zwei Fahrzeugen und sechs Personen.