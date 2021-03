Mann stürzte in Tirol 150 Meter über gefrorenen Wasserfall

Ein 62-jähriger Skitourengeher ist am Samstag in Vals in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) rund 150 Meter über einen gefrorenen Wasserfall abgestürzt. Am Fuße des Wasserfalls blieb der Mann schwer verletzt liegen, berichtete die Polizei. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte. Der 62-Jährige wurde von der Bergrettung mit Hilfe eines Notarzthubschraubers geborgen und anschließend ins Krankenhaus geflogen.

Der Mann war gegen Mittag von der Zeischalm abgefahren. Dabei kam er laut Polizei vom normalen Abfahrtsbereich ab und fuhr in Richtung des Zeischfalles. Dort stürzte er schließlich über den gefrorenen Wasserfall ab.