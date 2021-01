Mehrere Orts- und Hinweistafeln im Bezirk Graz-Umgebung gestohlen

Auf Orts- und Hinweistafeln hatten es Diebe in der Gemeinde Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) abgesehen. Seit dem 2. Jänner sind insgesamt zehn Schilder - darunter vier mit der Aufschrift "Polizei" - gestohlen worden. Die Polizei bat am Donnerstag um sachdienliche Hinweise.

Am 2. Jänner wurden die ersten vier Hinweisetafeln abmontiert. Die Tafeln mit der Aufschrift "Polizei" waren in Kreuzungsbereichen an Standsäulen angebracht gewesen. Eine Frau hatte eine Beobachtung gemacht und eine Anzeige bei der Polizei erstattet. In der Nacht auf Donnerstag wurden sechs Ortstafeln in den Ortschaften Kumberg, Würzelberg, Not und Meierhöfen entwendet. Laut Polizei beträgt der Schaden rund 1.300 Euro. Hinweise waren an die Polizeiinspektion Kumberg unter Tel.: 059133/6143 erbeten.