Corona-Impfung: Salzburger Stadträtin bekam überzählige Dosis

Die Salzburger Sozial-Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) hat bereits eine erste Corona-Teilimpfung erhalten, wie die "Salzburger Nachrichten" am Donnerstag berichteten. Als am 27. Dezember im Seniorenwohnheim Liefering die ersten 96 Impfdosen im Bundesland symbolisch verabreicht worden seien, habe sie um eine Dosis gebeten. "Ich bin ständig in den Seniorenwohnhäusern unterwegs und kann dabei mich schützen und zugleich andere nicht gefährden", bestätigte Hagenauer der APA.

Eine Ampulle beinhalte offiziell fünf Impfdosen, teilweise würden bei vielen Ampullen aber auch sechs Dosen herausgehen, sagte die Stadträtin. "Wir hatten dann nicht genug Leute, die zur Impfung angemeldet waren. Ich habe die Impfung bekommen, weil sie übrig war." Sie selbst sehe das unproblematisch, auch weil die Impfdosen nur wenige Tage halten. Weitere übrig gebliebene Impfdosen habe man in ein zweites Seniorenwohnheim gebracht.