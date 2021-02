Mehr Hektar voller Nektar: Der Trend zur Biene

Hektar Nektar ist ein Marktplatz, der Unternehmen, Imker und Bienenpaten zusammenbringt: Unternehmen finanzieren Bienenvölker und Ausrüstung, und beweisen, dass ihnen die Themen Nachhaltigkeit und Biodiversität am Herzen liegen. Imker – aktuell sind es 5.500, Regina Ridder ist eine davon – bekommen ihr Hobby finanziert und tragen zur Steigerung der Bienenpopulation bei. Und Privatpersonen bekommen gegen Spenden, die in lokale Imkereien und Projekte zum Erhalt von Wildbienenbeständen fließen, Honig von einem Imker aus der Umgebung zugeschickt. So wurden allein im Vorjahr 12 Millionen, seit Unternehmensgründung 25 Millionen Bienen in Österreich und Deutschland angesiedelt – und das trotz Corona-Krise.

Mitarbeiter in Kurzarbeit

„Im ersten Lockdown haben viele Unternehmen ihre Partnerschaft aufgelöst – für soziale Verantwortung bleibt in einer Krise nicht viel Geld übrig“, berichtet Martin Poreda. Die sieben Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. „Doch wir haben es geschafft, viele Firmen wieder an Bord zu ziehen. Schwarze Zahlen schreiben wir trotzdem noch nicht – der Großteil unserer Einnahmen fließt zurück ins Unternehmen“, so der 44-Jährige.