Mehr Flexibilität in der Buschenschank gefordert

Buschenschank und Heuriger werden gerne über einen Kamm geschert. Vielen Gästen ist aber nicht bewusst, dass es signifikante Unterschiede gibt: Jedes Weinlokal darf sich schnell einmal das Etikett „ Heuriger“ aufkleben, doch für Buschenschenken gibt es strenge Auflagen, die teils bis in das 18. Jahrhundert zurückreichen.

So darf in einer Buschenschank nur kalter Aufschnitt serviert werden, während in einem Heurigen auch warme Speisen verzehrt werden.