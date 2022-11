Mehr als hundert Feuerwehrkräfte mussten am Sonntagabend zu einem Carport-Brand in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ausrücken. Das Feuer griff schnell auf das Wohnhaus über und bedrohte auch umliegende Wohnhäuser. Der Schaden wurde am Montag vonseiten der Polizei mit mehreren hunderttausend Euro beziffert. Menschen und Tiere blieben unverletzt. Das Landeskriminalamt Steiermark wurde vom Brandgeschehen in Kenntnis gesetzt.

Nachbarn bemerkten den Brand in Stainz

Der Brand war gegen 20.35 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Er griff innerhalb kürzester Zeit auf die im Carport abgestellten Fahrzeuge wie auch das Wohngebäude über, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Obwohl sich das Besitzerehepaar mit seinen Söhnen im Haus befand, wurden zuerst die Nachbarn auf den Brand aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte. Die Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Haus flüchten. Ihr Wohnhaus wurde jedoch so schwer beschädigt, dass es aktuell unbewohnbar ist.

Auch die umliegenden Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Gegen Mitternacht war der Brand von den insgesamt 110 Kräften der umliegenden Feuerwehren gelöscht.