Urwein als Schatz für eine Gemeinde und den Weinbau

„Da steckt Charakter dahinter, daraus kann man etwas machen.“ Mit leuchtenden Augen wohnte eine 30-köpfige Schar der Jungweinverkostung mit Helmut Gangl vom Bundesweinbauamt bei. Dass im Gemeindesaal von Klein-Pöchlarn an der Donau (Bezirk Melk) erstmals nach rund 150 Jahren wieder regionaler Wein genossen werden konnte, war ein historisches Ereignis.

„Eigentlich sind wir hier illegal unterwegs“, sagte Bürgermeister Johannes Weiß. Doch mit dem Bundesamt konnte ein wissenschaftliches Projekt in einem gesetzlich eigentlich nicht zugelassenen Weinbaugebiet durchgezogen werden. Bevor die Reblaus um die 1870er-Jahre die Weinkulturen vernichtete, gehörte Klein-Pöchlarn mit seinen Weinterrassen zur Wachau und zu den großen Weingebieten in der Monarchie. Durch Neugierde und Zufall entdeckten Adi und Christa Beyer 2017 auf einem gekauften Grund an der aufgelassenen Donauuferbahn-Trasse wilde alte Weinreben aus dieser Zeit.