CO-Warner schlug an: Familie vermutlich vor Tragödie bewahrt

Ein Kohlenmonoxid-Warngerät hat in Gerasdorf bei Wien eine mehrköpfige Familie vermutlich vor einem schlimmen Zwischenfall bewahrt. Samstagabend hatte das Gerät in dem Wohnhaus Alarm geschlagen. Die Freiwillige Feuerwehr Gerasdorf wurde um 19.15 Uhr zu dem vermuteten Gasaustritt in der Feldgasse alarmiert. Der Hauseigentümer hatte nach dem Warnsignal geistesgegenwärtig sofort den Notruf gewählt.

Wie sich herausstellte, befand sich die Familie in akuter Lebensgefahr. "Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter musste schon beim Stiegenabgang in den Keller ein extrem erhöhter CO-Wert durch das Mehrgasmessgerät festgestellt werden. Der Einsatzleiter entschied, alle weiteren Erkundungen durch einen Atemschutztrupp durchführen zu lassen", berichtet die Feuerwehr.