Brandalarm in einem Gewerbebetrieb im Bezirk Mödling

Eine Trocknungsanlage für Brot ist am Samstag in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) in Brand gestanden. Aus bisher unbekannter Ursache dürfte innerhalb der Anlage Feuer ausgebrochen sein. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude des betroffenen Gewerbebetriebs konnte verhindert werden, berichtete die Feuerwehr Guntramsdorf am Sonntag. Die Anlage wurde gekühlt und das darin enthaltene Brandgut gelöscht.