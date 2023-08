Mega-Betrug mit CBD: Halbe Milliarde Schaden, Tausende Österreicher betroffen

Der Fall sprengt alle Dimensionen: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gab bekannt, dass grenzüberschreitende Ermittlungen in einem Mega-Betrugsfall laufen. Die Schadenssumme soll sich auf weltweit eine halbe Milliarde Euro belaufen, allein in Österreich dürfte es Tausende Geschädigte geben.

Es handelt sich um einen groß angelegten Anlagebetrug. Den Anlegern wurden dabei unter anderem via Internet gewinnbringende Investments mit hohen Renditen vorgespiegelt – einerseits durch sogenanntes „Crowdgrowing“ in den gemeinschaftlichen Anbau und Verkauf von medizinischen Cannabis- und CBD-Produkten durch Plattformen wie „Juicy Fields“ und „My First Plant“, und andererseits in angeblich eigens geschaffene Kryptowährungen oder Immobilien unter Namen wie „EXW“ bzw. „EXW-Wallet und EXW-Token“.

