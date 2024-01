"Medizinischer Notfall": Deutsches Trio prellt Zeche in Tiroler Hotel

Drei Einmietbetrüger aus Deutschland - eine 24-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren - haben in der Zeit vom 27. Dezember bis zum 2. Jänner in einem Hotel in Sölden im Tiroler Ötztal für eine Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich gesorgt.

Sie reisten wegen eines angeblichen medizinischen Notfalls ab, ohne die Hotelrechnung zu bezahlen.

