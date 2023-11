Diebstahl im Hotel: Was die Österreicher am häufigsten klauen

Gäste in 5-Sterne-Hotels sind schamloser

Für die Unfrage wurden insgesamt 740 Hoteliers von 4-Sterne-Häusern sowie 636 von 5-Sterne-Hotels befragt, um das Diebesverhalten in Abhängigkeit vom Wohlstand der Gäste zu ermitteln. Das spannende Ergebnis: “Greed is good” scheint gerade bei betuchten 5-Sterne-Gästen ein zuverlässiges Motto zu sein.

TV-Geräte und Kunstwerke in Luxushotels

So ist etwa die Wahrscheinlichkeit, dass hochwertige TV-Geräte aus dem Zimmer geklaut werden, bei Gästen im 5-Sterne-Segment 4,9-fach höher als bei Reisenden in 4-Sterne-Hotels. Ebenso sind Kunstwerke in Luxushotels ein begehrtes Objekt der Begierde (4,3 x höhere Diebstahl-Wahrscheinlichkeit).

Auch Tablets (6,0 x) und Matratzen (5,4 x) werden in 5-Sterne-Häusern häufiger entwendet. Erstaunlich: 11,8% der 5-Sterne Hotel-Manager beklagen den Matratzen-Klau, während nur 2,2% der 4-Sterne Hotels betroffen sind. Insgesamt berichten 91 Hoteliers von gestohlenen Matratzen, sodass also mindestens so viele in deren Hotels entwendet wurden.



4-Sterne-Gäste begnügen sich hingegen mit weniger spektakulären Geschenken: Handtücher und Kleiderbügel sind bei ihnen tendenziell beliebter als bei 5-Sterne-Gästen, praktische Utensilien wie Batterien und Fernbedienungen klaut der 4-Sterne Hotelgast mit besonderer Wonne (2,8 x bzw. 4,4 x häufiger als der 5-Sterne Reisende).