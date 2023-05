Gäste unter Schock: Täter brach Hotelzimmer auf und raubte Paar aus

Eine Tat wie aus einem TV-Thriller soll sich in der Nacht auf Dienstag in einem bekannten Hotel im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich abgespielt haben.

Wie der KURIER erfuhr, soll sich ein Unbekannter gegen zwei Uhr Früh in die Anlage geschlichen und in weiterer Folge ein Hotelzimmer aufgebrochen haben. Die Opfer, ein Mann und eine Frau aus Österreich, wurden unsanft aus dem Schlaf gerissen, als sie der Täter bedrohte und Geld forderte.