Hotel Design Award 2023: Drei Hotels aus Österreich sind nominiert

Für die Auszeichnung „Hotel Design Award 2023“, die im Rahmen des 196+ forum Milan am 17. April verliehen wird, hat die Jury unter 21 Bewerbern aus neun europäischen Ländern 13 Hotels nominiert. Drei nominierte Hotels kommen aus Österreich: MOOONS Vienna, The Amauris Vienna und the cōmodo in Bad Gastein.



Zu den Kriterien für die Preisvergabe gehören die Originalität des Architektur- und Designkonzeptes, die damit einhergehende architektonische Qualität des Gebäudes und der Fassade sowie die Gestaltung der Inneneinrichtung. Im Fokus steht dabei der Gestaltungsansatz und das damit verbundene „story telling“ für ein überzeugendes Hotelkonzept.