Mautflüchtlinge ärgern Anrainer im Pulkautal

„Wir wünschen uns von den Behörden Schutz unserer Lebensräume“, sagt Peter Engert. Es ist Schutz vor dem Schwerverkehr auf der B45, den Anrainer im Bezirk Hollabrunn fordern. „Täglich rasen Hunderte Lkw durch das Pulkautal. Die Straßen, die nie dafür ausgelegt waren, werden kaputt, die Häuser bekommen Risse, die Lebensqualität einer von Abwanderung betroffenen Region nimmt ab“, schildert Engert, der sich an die Bezirkshauptmannschaft mit der Bitte um beruhigende Maßnahmen gewandt hat.

Bislang wurden diese mit dem Argument abgelehnt, Verkehrszählungen würden belegen, dass sich der Lkw-Verkehr in einem zumutbaren Rahmen bewegt. Gemeinsam mit anderen Organisatoren ließ Engert im August nun durch eine Blockade der B45 in Deinzendorf und Dietmannsdorf aufhorchen. Man richte sich nicht gegen Ziel- und Quellverkehr in der Region, sondern gegen Mautflüchtlinge, betont er. Engert hat in Gesprächen mit Frächtern erfahren, dass nicht wenige Lkw bei Laa/Thaya von der tschechischen Autobahn ab- und bei Freistadt wieder auffahren. Das dauert zwar rund 45 Minuten länger, spart aber 150 Euro Maut.

"Regelmäßige Kontrollen"

„Wenn eine 7,5 Tonnen-Beschränkung utopisch ist, dann wünschen wir uns zumindest regelmäßige Kontrollen. Das allein reicht, um die Lkw auf der tschechischen Autobahn zu halten“, ist Engert überzeugt. Diesen Wunsch will die Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn jetzt nach einer Verkehrsverhandlung in Zellerndorf erfüllen. Denn vor allem in der kleinen Ortschaft klagt man über eine Zunahme des Lkw-Verkehrs in den letzten Jahren.