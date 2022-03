Mauer beim "Russen-Denkmal" am Wiener Schwarzenbergplatz blau-gelb bemalt

Pro-Ukraine-Kundgebungen stehen derzeit an der Tagesordnung. Nun erstrahlt auch ein großflächiger Bereich beim "Russen-Denkmal" am Schwarzenbergplatz in blau gelb, den Nationalfarben der Ukraine. Die Mauer steht im Privatbesitz und wurde auf Initiative des Eigentümers am Dienstag neu gestrichen. Das Denkmal selbst blieb unberührt.