Russischer Agentur in Berlin laufen die Mitarbeiter davon

Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ruptly mit Sitz in Berlin laufen nach dem Einmarsch in die Ukraine die Mitarbeiter weg. Einige beschwerten sich in einer Telefonkonferenz, dass sie die Invasion nicht als solche bezeichnen d├╝rften, geht aus einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Aufzeichnung einer Telefonkonferenz hervor. Moskau nennt seine Invasion einen "Sondereinsatz" und hat die heimischen Medien dazu angehalten, diesen Begriff zu verwenden.

Mindestens drei leitende Redakteure hatten bis Montag gek├╝ndigt, sagte ein Mitarbeiter von Ruptly, der anonym bleiben wollte. Eine von ihnen, die Planungsleiterin Katerina Alexandridi, best├Ątigte ihren Weggang gegen├╝ber Reuters. Andere konnten nicht sofort erreicht werden. Auf eine per E-Mail gestellte Nachfrage bei der auf der Ruptly-Seite als Ansprechpartner genannten Person kam folgende automatische Antwort: "Seit dem 25. Februar 2022 arbeite ich nicht mehr als Chief Marketing Officer bei Ruptly". "Alle sind krank oder haben gek├╝ndigt", sagte eine Ruptly-Mitarbeiterin. "Man kann nicht Teil einer solchen Sache sein und dann in ein Fl├╝chtlingslager gehen und so tun, als ob man sich k├╝mmert."

R├╝ckschlag f├╝r Russlands Sendernetzwerk

Die Abg├Ąnge sind ein R├╝ckschlag f├╝r Russlands internationales Sendernetzwerk, das noch in diesem Jahr eine neue deutschsprachige Ausgabe von RT starten wollte. Daf├╝r sollten etwa 200 Mitarbeiter eingestellt werden. "Einige unserer Kollegen verlassen uns", sagte Gesch├Ąftsf├╝hrerin Dinara Toktosunowa laut der Aufzeichnung des Telefonats mit allen Mitarbeitern. "Bis auf Weiteres werden wir den Betrieb von Ruptly so weit wie m├Âglich aufrechterhalten", aber die Nachtschichten w├╝rden vor├╝bergehend nicht besetzt werden.