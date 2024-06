Erfolgsquoten bei Zentralmatura weiter hoch, weniger "Sehr gut"

An den Gymnasien haben in Deutsch diesmal 99,3 Prozent die standardisierte Reifeprüfung bestanden (2023: 99,1), in Englisch waren es heuer 99,2 Prozent (2023: 98,9) und in Mathematik 97,7 Prozent (2023: 98,6). An den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) haben nach Einrechnung von Jahresnote bzw. gegebenenfalls Kompensationsprüfung in Deutsch 99,1 Prozent eine positive Note (2023: 99,0) bei der schriftlichen Reife- und Diplomprüfung, in Englisch 98,9 Prozent (2023: 97,9) und in Angewandter Mathematik 97,6 (2023: 97,5).

Sehr gut %

Leichte Rückgänge gab es fast durchgängig bei den Spitzennoten: Ein "Sehr gut" gab es an den AHS in Deutsch für 22,6 Prozent (2023: 23,3), in Englisch waren es 25,6 (2023: 26,1), in Mathe 17,4 (2023: 20,9). An den BHS hatten in diesem Jahr 15,5 Prozent einen Einser in Deutsch (2023: 17,4), in Englisch waren es 20,1 (2023: 20,6). Ausreißer ist laut vorläufigen Zahlen Mathe an den BHS, wo diesmal 14,1 Prozent ein "Sehr gut" hatten. Im Vorjahr waren es lediglich 6,4.