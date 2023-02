Massiver Umbau: Neue Mautstellen auf der A9

Den Anfang macht die Mautstelle bei St. Michael in der Steiermark. Bis Ende März wird neben dem bisherigen Verwaltungsgebäude ein Containerdorf aufgestellt, in das alle Büroarbeitsplätze übersiedeln. Im April wird das Haus abgetragen, an seiner Stelle wird ein modernes Holzgebäude errichtet, das unter anderem auch eine Photovoltaikanlage vorsieht. Sie soll den Stromeigenbedarf decken.