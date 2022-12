Asfinag steigerte Mauterlöse 2022 auf 2,5 Mrd. Euro

Die Asfinag zieht über das zu Ende gehende Jahr eine positive Bilanz. Zwar spürt auch die staatliche Autobahnholding allmählich die Inflation, dem wirtschaftlichen Erfolg tat dies heuer aber keinen Abbruch. Mit Mauterlösen von gut 2,53 Mrd. Euro wird man 2022 über dem Vor-Corona-Niveau liegen. Und auch der Gewinn dürfte sich zum Vorjahr kräftig erhöhen, berichtete Asfinag-Finanzvorstand Josef Fiala.

Schwung kam 2022 vor allem wieder in den Pkw-Verkehr, der sich in der Coronapandemie eingebremst hatte. Die Fahrleistung stieg mit einem Plus von 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich. Dass man damit dem Vorkrisenniveau immer noch etwas hinterherhinkt, führte Fiala auf die Spritpreisentwicklung sowie den anhaltenden Trend zur Heimarbeit zurück.