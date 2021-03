Weniger als ein Prozent der Lenker hatte kein Mautticket

Weniger Verkehr

Bis Ende Februar passierten übrigens rund 1,2 Millionen Autos beide Mautstellen in beide Richtungen. Das sei laut ASFINAG allerdings vergleichsweise wenig, der durch Corona reduzierte (Reise-)Verkehr sei deutlich spürbar. So passierten den Gleinalmtunnel in diesen zwei Monaten in Richtung Süden 374.000 Pkw, in Richtung Norden 400.000. Zusammen mit den Fahrten durch den Bosrucktunnel ergibt das auf diesem Teilabschnitt der A9 einen Tagesschnitt von durchschnittlich 13.000 Kfz vor der Pandemie waren es 20.000, im Sommerreiseverkehr sogar bis zu 30.000 täglich.