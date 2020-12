Maskenpflicht im öffentlichen Raum in zwei Kärntner Gemeinden verhängt

In den Gemeinden Hermagor und Kötschach-Mauthen gilt ab heute eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum.

Wie der Landespressedienst Kärnten mitteilte, muss in Hermagor im Bereich der 10.-Oktober-Straße, am Wulfeniaplatz sowie am Gasserplatz ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, in Kötschach-Mauthen gilt das für den Bereich der B110 zwischen dem Schuhhaus Sorger und der Pfarrkirche Kötschach.

Die Verordnung gilt vorerst bis 3. Jänner 2021.