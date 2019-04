Masern: Noch keine Entwarnung in Kärnten

64 Todesfälle

Die Weltgesundheitsorganisation warnt derzeit vor erhöter Masernaktivität. In Europa wurden bis Dezember 2018 fast 60.000 Masernfälle und mindestens 64 Todesfälle registriert. In Österreich gab es im Vorjahr 77 Masernfälle, davon 44 in Wien. In den ersten dreieinhalb Monaten dieses Jahres wurden bereits 64 Masernfälle gemeldet.

Betroffen waren nach den jüngsten Fällen in Kärnten alle Bundesländer außer Niederösterreich und dem Burgenland. 36 Erkrankungen gab es in der Steiermark, 15 in Salzburg, je vier in Kärnten und Tirol, drei in Wien und je eine in Oberösterreich und in Vorarlberg.