Marius Hladik ist neuer Bundesschulsprecher

Von der Schulbank in die Realität

„Wie bewerbe ich mich bei einem Job? Wie miete ich eine Wohnung?“: Diese Fragen stellen sich viele Absolventinnen und Absolventen, wenn sie von der Schulbank ins „echte“ Leben treten. Der Bundesschulsprecher möchte mit der Einführung des Pflichtfachs „Wirtschaft- und Finanzbildung“ Veränderung schaffen.

Ab Beginn der zweiten Sekundarstufe soll das Fach die Schülerinnen und Schüler zwei Jahre lang begleiten – als Zusatz. „Man ist dann zwar länger in der Schule, aber lernt dafür auch etwas fürs Leben“, betont er im Interview mit dem KURIER.

Zu den ohnehin längeren Schulzeiten in der Oberstufe kommen demnach weitere Schulstunden hinzu. Zudem boomt das Lernen außerhalb der Schulzeit immer mehr. Fast ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler müssen externen Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen – das kostet nicht nur, es nimmt auch noch viel Zeit in Anspruch.