Mann wegen Mordverdachts vor Gericht: Keine Tötungsabsicht

Ein 35-Jähriger soll im November seine Freundin im Streit derart massiv verletzt haben, dass sie am Tag darauf starb. Nun musste er sich am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht wegen Verdacht des Mordes verantworten. Schlussendlich wurde er von den Geschworenen wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu 13 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Laut Gerichtsmediziner hätten Untersuchungen am Tag der mutmaßlichen Tat sowie die Obduktion der 28-jährigen „zahlreiche Gewalteinwirkungen“ gezeigt. Er sprach von „zahlreichen Verletzungen“, die er auf massive Schläge und Tritte zurückführte. Die Einblutung, die zum Tod geführt habe, sei allerdings „kaum auf eine direkte Schlageinwirkung“ zurückzuführen, sondern auf ein „dynamisches, schwungvolles Sturzgeschehen mit Aufprall des Hinterkopfs“.