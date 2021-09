Mann warf mit Teller nach spielenden Kindern

Zugetragen hat sich der Vorfall um 19.00 Uhr in einer Wohnsiedlung im Flachgau. Die „Schreierei“ der Kinder vor dem Haus hätten ihn geärgert, „ich wollte schlafen“, schilderte der Beschuldigte dem Strafrichter. „Ich habe hinunter geschimpft und ein Elternteil hat heraufgeschrien.“

"Ich hatte meine Brille nicht auf"

Dann habe er von seinem Balkontisch einen Gegenstand genommen und diesen hinuntergeschmissen. „Ich wollte niemanden verletzten. Erst nachher habe ich erfahren, dass es ein Teller war, ich hatte meine Brille nicht aufgehabt.“

Eine Zeugin schilderte, der Beschuldigte habe den Teller wie eine Frisbee-Scheibe hinunter geworfen. Eine Scherbe des Tellers traf ein spielendes Mädchen am Rücken. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Arzt attestierte eine Prellung. „Es hat drei Tage lang wehgetan“, erzählte das Kind, das mit der Mutter in den Gerichtssaal gekommen war. Der Teller habe sie fast am Kopf getroffen. „Ich habe mich gebückt, da ist die Scherbe draufgefallen.“

Der Richter hat im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft nicht angenommen, dass der Mann versucht habe, das Kind absichtlich schwer zu verletzen. Wer aber vom dritten Stock einen Gegenstand in Form eines Tellers hinunter in Richtung spielender Kinder wirft, „nimmt eine Verletzung in Kauf“, sagte der Richter.

Eine diversionelle Erledigung, wie der Verteidiger vorgeschlagen hatte, sei aufgrund der vielen Vorstrafen des Angeklagten nicht möglich, auch wenn die letzte Eintragung schon elf Jahre zurückliegt.

Die bedingte Haftstrafe wurde unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren ausgesprochen. Der Richter ordnete eine Bewährungshilfe an. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.