Drama bei Segel-Regatta: Mann nach Sturz von österreichischem Boot vermisst

Die Chance , Dag E . lebend wiederzufinden, ist verschwindend gering und sinkt mit jedem weiteren Tag. Der 33-Jährige nahm an der „Atlantic Rally for Cruisers“ (ARC) teil. Die „Ocean Breeze“ segelte unter österreichischer Flagge, das Boot gehört einem Burgenländer.

Der Schwede ging in der Nacht auf 2. Dezember um 3.27 Uhr über Bord. Der Unfall trug sich mitten am Atlantik zwischen Puerto Rico in der Karibik und Mauretanien in Afrika zu.