Spektakuläre Wende im Fall der kopflosen Leiche: Fotos veröffentlicht

Es waren Bauarbeiter, die Mitte April einen grausigen Fund in einem Keller eines Wohnhauses in Wien-Margareten machten: Bei Sanierungsarbeiten stießen sie auf einen Plastiksack, in dem sich eine verweste Leiche befand. Der Kopf lag abgetrennt daneben.

Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass die Leiche erst etwa ein Jahr in dem Keller gelegen hatte. Umso mysteriöser war es, dass man die Identität des Toten nicht klären konnte. In Vermissten-Datenbanken war niemand zu finden, der auf die Beschreibung des Toten passen würde. Nun ist klar, warum das so ist: Der Mann dürfte schon mehr als 25 Jahre tot sein und in diesem Keller gelegen haben. Dies konnte durch umfangreiche kriminaltechnische und wissenschaftliche Untersuchungen festgestellt werden. Die lange Zeitspanne macht die Suche nach der Identität schwierig.